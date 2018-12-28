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KÜSİ'den Rektör Akın Levent'e ziyaret

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çalışma grubu üyeleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent' i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KOSGEB Erzincan İl Müdürü Semra Öztürk Boroğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü KÜSİ sorumlusu Araştırmacı Osman Karahan, Erzincan KÜSİ İl Temsilcisi Muharrem Güneş ve KÜSİ İl Temsilcisi Yardımcısı Kürşat Bayraktar katıldı.


Yapılan ziyarette 2018 yılı KÜSİ çalışmaları ve 2019 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Akın Levent de ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek 2019 yılında yapılacak faaliyetlere Üniversite olarak tüm desteklerini vereceklerini belirtti.

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