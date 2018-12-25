Kuşlar için elleriyle hazırladılar, ağaçlara astılar

Erzincan'da ilkokul öğrencileri, kış aylarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için atık malzemelerle hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri okul bahçesi ve okulun bulunduğu mahalledeki parkta bulunan ağaçlara astı.

Erzincan Hayretin Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' projesi kapsamında öğrencilerin ve velilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı yuvaları, kuşları kışın soğuk ve yağmurdan yazın ise sıcaktan koruması amacıyla okul bahçesi ve parklara astı.

Minik öğrenciler taptıkları açıklamada, "Arkadaşlar evinizde atık malzemeler varsa bunları dönüştürüp bizim okulumuzdaki gibi kuş evleri yapabilirsiniz. Lütfen israf etmeyin. Geri dönüşüme katkı sağlayın. Bunları yaptık ama bunların bir amacı var. Bunların amacı kuşların ısınması için hem de yemek yiyebilmeleri için" şeklinde konuştu.

Yaptığı kuş yemliğini okulun bahçesindeki ağaca asan bir başka öğrenci, "Hava soğuk olduğu için kuşlar ya da başka hayvanlar üşümesin diye evimizdeki atık malzemelerden kuşlara evler içine de yem koyarak kuşların beslenmesini sağladık" dedi.

Bir diğer minik öğrenci, "Öğretmenimiz bir kampanya başlattı ve biz bu kampanyaya uyuyoruz. Adı da geri dönüşüm kampanyası. Artık havalar soğumaya başladı ve kuşlar açlıktan ölebilir. Soğuktan ölebilirler. Onlar için kuş yemlikleri yaptık. Kuş yemlerini içine koyup kuşlar aç kalması diye astık ağaçlara. Kuşlar gelip yemeleri için" dedi.

Velisiyle birlikte kuş yuvasını ve yemliğini parktaki ağaca asan öğrenci, "Biz burada kuş yemlikleri yaptık atık malzemelerle. Hem israf olmamış oldu hem de kuşların yuvası olmuş oldu. Onlar donmasın diye, üşümesin diye yaptık. Bence onlar için verimli olmuştur. Bizim için de mutlu etti herkesi" dedi.

"e-Twining projesi olarak hazırladık"

Okul öğretmeni Sırma Tanrıverdi yaptığı açıklamada, "Öğretmen arkadaşımız Dudu Bakır ile birlikte yürütüyoruz projemizi. Bu projemiz ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' adı altında e-Twining projesi olarak hazırladık. Projemizin basamakları vardı. İki aylık sürelerle etkinlikler düzenliyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinlikler kış mevsiminin içine girmiş olmamız nedeniyle kuş yemlikleri hazırlamak. Hayvanların yaşam alanları kar nedeniyle azaldı. Yemeğe ve suya ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle çocuklar evde atık malzemelerden kuş yemlikleri hazırladılar. Bugün bunları asıyoruz. Kuşlara yiyecek olarak sunacağız" dedi.

Öğrenci velisi ise "Çocuklara kışın aç kalan hayvanların bu şekilde karınlarını doyurarak hem sağduyularını artırıyoruz, hem çevre ve doğaya olan duyarlılıklarını daha da pekiştirerek çocuklar ve velilerle birlikte bu şekilde kaynaşma sağlıyoruz" dedi.

Öğretmen Dudu Bakır, "Sırma Tanrıverdi ile birlikte ortak bir projemiz var. ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' projemizin adı. Bu projemizin farklı basamakları var. Bunlardan bir tanesi de kış için kuş yemlikleri yapmak. Kuşların kışın barınaksız kaldıklarından dolayı çocuklarımızın ve ailelerimizin katkısıyla atık malzemelerden kuş yemlikleri yaptık ve bunları çocuklarımızla birlikte astık. Aynı zaman da çocuklarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek istedik" ifadelerini kaydetti.