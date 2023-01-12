Kutsal topraklara gedecek umrecilere eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzincan'dan kutsal topraklara gedecek olan 204 kişi bilgilendirildi. Eğitim sonrası umreciler aşılarını oldu.

Erzincan İl Müftülüğüne kayıt yaptırarak 2022-2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu; özel Erzincan 1. tur, öğretmen - öğrenci 7 günlük servisli 1. tur, yürüme 11 günlük 16. tur ve servisli 15 günlük 12. tura kayıtlı toplam 204 vatandaşa umre eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, umrede ki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.

Seminerlerin tamamlanmasının ardından umreye gidecek olanlara sağlık ekipleri tarafından Konjuge Meningokoksit Menenjit aşıları yapıldı.