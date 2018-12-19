KYK üniversiteli gençleri geleceğe hazırlıyor

Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilere “Bilgiden Bilince Kariyer Planlaması” kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Europass Merkezi Proje Uzmanı Muhammed Hudazan Yaşin moderatörlüğünde “Avrupa Birliği Formatında Özgeçmiş Hazırlama ve İş Fırsatlarına Erişim” konulu bir eğitim semineri verildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen seminere KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtlardan öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrenimi bittikten ve meslak sahibi olunduktan sonra iş fırsatlarının nasıl yakalanacağı, hakkında değerli bilgilerin verildiği seminerde. Kişinin kendi yeteneklerini, bilgi birikimini, nasıl pazarlayacağına ve kariyer planlaması yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinildi.

KYK'lı gençlerin büyük bir dikkatle dinlediği seminer öğrencilerinde sorularıyla interaktif bir şekilde devam etti. Öğrenciler okul hayatının bitmesinin aslında bir son değil daha çok çalışılması gereken bir başlangıç olduğunu bilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Europass Merkezi Proje Uzmanı Muhammed Hudazan Yaşin'i can kulağı ile dinlediler.

Program sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanlarına hediyelerini ve teşekkürlerini sunan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek düzenlenen seminerler, kurslar, atölyeler ve konferanslarla Kredi Yurtlar Kurumunun, üniversiteli öğrencilerin kullanımına sunulan büyük bir kaynak olduğuna değinip bu ve bunun gibi seminerlerin kişisel gelişim ve hayata hazırlama anlamındaki önemine vurgu yaparken KYK'lı gençlerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.