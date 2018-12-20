KYK'dan Mevlana Resim Sergisi

yılında hoşgörüsü ve Allah'a olan aşkıyla tüm dünyaya örnek olmuş Mevlana Celalettin Rumi'yi unutmadı.

“Mevlana Celalettin Rumi'yi anma Haftası” kapsamında KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtlarda anma programları düzenlenerek Mevlana'nın tüm dünyaya örnek olması gereken yaşam felsefesi KYK'lı gençlere aktarılmaya çalışıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Mengücek Gazi Yurdu resim kursu öğrencileri de “Mevlana Celalettin Rumi'yi anma Haftası” kapsamında Mevlana'nın manevi aşkını ve hoşgörüsünü betimleyen resimler yaparak bir sergi açtılar.

Sergi; Erzincanpark AVM'de Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, çeşitli kurum il müdürleri ve KYK'lı öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Eserlerinin tamamı Mengücek Gazi Yurdu öğrencileri tarafından resmedilen serginin amacı, vefatının 745. Yılında Mevlana Celalettin Rumi'nin dünyaya bakış açısını sergiyi ziyaret eden misafirlere anlatmak.