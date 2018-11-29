Kyk'lı Gençler Tercan'da Cami temizlediler

Erzincan'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversiteli öğrenciler; okul dışındaki zamanlarında gerçekleştirdikleri etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla hem öğrenim hayatlarını daha değerli kılıyor, hem de yaşadıkları çevreyle uyumlu bir şekilde yaşayarak; hayata ve sosyal yaşama değer katıyorlar.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler 81 il ve KKTC'nde farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar.

Bu farkındalık çalışmalarından birisini de KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Tercan Mehmet Refik Şimşek Yurdunda kalan öğrenciler gerçekleştirildi.

Tercan Mehmet Refik Şimşek Yurdu erkek öğrencileri ilçelerinde bulunan Karşıyaka Camisini baştan aşağı temizleyerek farkındalık oluşturdular. Öğrenciler caminin camlarını silip, halıları süpürerek toz aldılar.Cami cemaati ve ilçe halkının takdirini toplayan KYK'lıgençler mutlu olduklarını belirttiler.

Farkındalık çalışmasına katılan Tercan Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Ali İlker Kızıltepe “İbadet ettiğimiz yeri temiz tutmak için yaptığımız bu farkındalık çalışması Tercan halkı tarafından çok olumlu karşılandı. Bu çalışmada bizlere destek olan KYK Erzincan İl Müdürlüğüne ve Tercan Mehmet Refik Şimşek Yurt Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Farkındalık çalışması ile ilgili açıklama yapan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek öğrencilere teşekkür etti. Sarıçiçek,KYK'lı gençlerin Türkiye'nin her yerinde topluma örnek olmak için yaptığı farkındalık çalışmalarının amacına ulaştığını ifade ederek, “KYK üniversiteli öğrencilerin sadece barınması için var olan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Bugünkü çalışmadan da anlaşılacağı üzere hem gençlere, hem de topluma değer katan ikinci bir okul haline gelmiştir.”Dedi. KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, son günlerde sosyal medyada da popüler bir söylem olarak kullanılan “#KYKDeğerKatar” ifadesini kullanarak sözlerini bitirdi.