KYK'lı gençler voleybol turnuvasında yarıştı

Turnuvaya Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu, Tercan Yurdu, Piri Sami Yurdu ve Kemah Yurdu katıldı. Hem öğrencilerin kaynaşmasının hedeflendiği hem de gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan turnuva çekişmeli müsabakalarla tamamlandı.

Eleme usulüyle gerçekleşen turnuvanın ilk maçları Kemah Yurdu - Pir Muhammed Yurdu ve Tercan Yurdu - Piri Sami Yurdu arasında gerçekleşti. İlk maçlarda galip gelen Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu Voleybol Takımı ve Tercan Yurdu Voleybol Takımları final maçında karşı karşıya geldiler.

Final maçını setlerde 3-0 galip gelerek Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu Voleybol Takımı kazandı. Ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva hakkında bir konuşma yapan KYK Erzincan İl Müdür Fevzi Sarıçiçek turnuvaların basketbol, masa tenisi, satranç gibi spor dallarında da devam edeceğini belirtti. Turnuvaların amacının gençler arasında bir bağ kurmak ve gençleri sportif faaliyetlere özendirmek olduğunu ifade eden Sarıçiçek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.