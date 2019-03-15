KYK'lı öğrencilerden minik kardeşlerine hediye

Erzincan'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler yeni bir projeyi daha hayata geçirdiler.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Mengücek Gazi Yurdu Müdürlüğünde kalan öğrenciler Isınsın eller gülsün yüzler Projesini hayata geçirdi.

Öğrenciler yurt yönetimiyle birlikte seçtikleri Kavakyolu İlkokulunda gönül bağı kurmak için çalışmalara başladılar.

Gönüllü öğrenciler ile Kavakyolu İlkokuluna anlamlı ziyaret gerçekleştiren öğrenciler kendi çabaları ve harçlıkları ile topladıkları eldivenler, sütler, meyve suları ve pasta ikramları ile minik kardeşlerinin kalplerine dokundular.

Pasta kesimi ve hediyeleşmenin ardından okul bahçesinde şarkılar eşliğinde ablaları minik öğrenciler oyunlar oynadılar.

Öğrenciler ayrıca oyunların yanı sıra yüz boyama, şarkılar söyleme, sohbetleriyle küçük kardeşleri ile gönül bağı kurdular.

Projeye katılan öğrencilerden Cansel Tiryaki " Bizim hedefimiz orda ki çocukların gönüllerine dokunabilmek, küçükte olsa yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmekti. Bunu da başardığımıza çok içten inanıyoruz. Bazen bir çocuğun gülümsemesi her şeye yetebiliyor “dedi.

Öğrencilerden Zeynep Bayram ise " Mutluluk zamana, mekana sığmazmış. Isınsın eller gülsün yüzler diye yola çıktık. Her çocuğun yüzündeki mutluluk farklıydı buda bizi çok mutlu etti " dedi.