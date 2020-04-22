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Lastikleri yanan tıra itfaiye müdahale etti

Erzincan’da lastiklerinde yangın çıkan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Erzincan'da lastiklerinde yangın çıkan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.


Erzincan - Erzurum kara yolunda meydana gelen olayda da fren balataları kızan 16 CGG 15 plaka sayılı tırın lastik kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Hareket kabiliyeti kaybolan tır nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin kontrolü altında yapılan çalışmalarla tır çekiciler vasıtasıyla yol dışı yapılarak ulaşım açıldı.

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