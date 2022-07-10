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Levent, EBYÜ Rektörlüğüne yeniden atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü’ne Rektör Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü'ne Rektör Prof. Dr. Akın Levent, yeniden atandı.


Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Maltepe Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'ne yeni rektör atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince 5 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent yeniden atandı.

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