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Leventpınar köyünde çıkan yangında üstün gayret gösteren vatandaşa plaket verildi

İliç ilçesi Leventpınar köyünde çıkan yangının söndürme çalışmaları sırasında üstün gayret gösteren Turan Taylan’a plaket verildi.

İliç ilçesi Leventpınar köyünde çıkan yangının söndürme çalışmaları sırasında üstün gayret gösteren Turan Taylan'a plaket verildi.


Erzincan'ın İliç ilçesi Leventpınar köyünde 1 Ağustos tarihinde yangın çıktı. Turan Taylan isimli vatandaş da kendi imkanlarıyla özverili bir şekilde yangını söndürmeye çalıştı. Yangının büyümemesi ve söndürülmesinde üstün gayretler gösteren Turan Taylan'a İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür plaket verdi. Kaymakam Aytemür, yangının olası hasar ve zararını olabilecek en asgari düzeye indirilmesinde katkısı olan Taylan'a teşekkür etti.

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