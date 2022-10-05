Lezzetlerin sultanı saruc tescillendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü ile cevizin muhteşem birlikteliğinden oluşan ve kış aylarında sohbetlerin vazgeçilmezi olan yöresel lezzet saruc, marka kurumunca onaylanarak tescillendi.

Üzümlü ilçesindeki bağlarda 8 bin 650 dekar alanda ve yıllık ortalama 7 bin ton üretilen Cimin üzümü yaz ve kış aylarında sofralardan eksik olmuyor. Kendine has eşsiz tadıyla yazın sofralık olarak, kışın ise kuruyemiş olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü, dönem dönem bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Radyo, televizyon ve gazetelerin uzanamadığı eski zamanlarda kış gecelerinin sohbetlerinde bir yandan memleket meseleleri konuşulurken sohbet arasında yöresel kuruyemişler gelen misafirlere ikram edilirdi. Erzincan'da mahalli kuruyemişler arasında yer alan üzüm ve cevizin muhteşem birlikteliğinden meydana gelen sarucun ulusal pazara kazandırılması ve değerinin daha iyi anlaşılıp korunabilmesi amacıyla Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başvurusu yapılan ve KUDAKA Teknik Destek projesi dahilinde sağlanan danışmanlık süreci neticesinde “Erzincan Üzümlü Sarucu” marka kurumunca onaylanarak, tescillendi.

“Enerji deposu”

Saruc Erzincan'ın Üzümlü ilçesinin, meşhur cimin üzümünden yapılan üzüm basması (sarucu) yöresel bir lezzet ve tamamen enerji deposudur.

Saruc, üzüm ve cevizin muhteşem birlikteliğinden meydana geliyor. Tamamen organik. Kasları rahatlatır ve damar sertliğini önler. Sarucun, halsizliğe, kansızlığa, ishale ve zayıflığa iyi geldiği bilinmektedir. Yöresel lezzetlerden olan saruc Erzincan ve çevre illerde bilinmektedir. Damakta kalan etkileyici tadıyla, protein ve karbonhidrat kaynağı.

Erzincan Tulum Peyniri, Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı, Refahiye Balı, Cimin Üzümü, Erzincan Kesme Kadayıfı, Kemaliye Dutu/Eğin Dutu ve Kemah Doğal Kaynak Tuzundan sonra Erzincan Üzümlü Sarucunun da tescillenmesiyle Erzincan'da coğrafi işaret alan ürün sayısı 8'e yükseldi.