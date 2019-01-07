Limon: "Esnaf ve sanatkarımız sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalıdır"

Birlik Başkanı Bedir Limon açıklamasında, "Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte esnafımızın ödediği sigorta primleri de arttı. Çünkü esnaf ve sanatkarımızın sigorta primleri en az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Esnafımızın geçen yıl en düşük 700 TL olan sigorta primi bu yıl yüzde 26 artışla 882 TL oldu. Yıllık bazda hesaplanınca esnafımız neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. 2019da esnaf ve sanatkarımız sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalıdır." dedi.

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Bedir Limon, "Gecesini gündüzüne katarak çalışan esnaf ve sanatkarımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK'lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasamızda devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor. Devletimizin bu konuda müjde vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Vergi indirimlerinin uzatılmasının sevindirici ancak yeterli olmadığını belirten Birlik Başkanı Bedir Limon, "ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süre ile uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil. Çünkü döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı ticari araç fiyatlarına gelen zamlar vergi indirimlerini geride bıraktı. Esnafımız fiyat artışlarından dolayı vergi indirimlerinden faydalanamadı ve ticari araçlarını yenileyemedi. Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde Haziran sonuna kadar uzatılmalı" dedi.

Limon son olarak "Esnaf ve Sanatkarların en büyük sorunları arasında olan ve yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve her platformda dile getirdiğimiz 'Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumlu fakat yeterli değil. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil olmalı. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor. Binlerce vatandaşımızın ve halen çıraklık eğitimi alan gençlerimizin sesine kulak verilmeli. İşsizliği ve ara eleman sorununu çözmek için çıraklık eğitimi emekliliğe sayılmalıdır." ifadelerine yer verdi.