Limon, Perakende Yasası'nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası'nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Limon, “Yıllarca zincir marketlerin esnaf ve sanatkâr için dolayısıyla ekonomi için tehdit olduğunu söyledik ve acilen perakende yasasının çıkartılmasını siyasilerden talep ettik.

Ne yazık ki, market yasası çıkmadı, çıkartılmadı. Maalesef çekirge sürüsü gibi memleketin her köşesine, köylere kadar giren, istihdama bir katkısı olmayan, sadece yerel sermayeyi alıp götüren zincir marketler elde ettikleri ekonomik güçle hükümeti, devleti, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, medya kuruluşlarını, gazetecileri açık bir dille tehdit etmeye başladılar.” dedi.

Esnafın büyük işletmelerle mücadelesinin sürdüğünü söyleyen Limon, “Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor. Esnafımızla tüketicilerin korunması ve istihdamın farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım” diye konuştu.

Limon, zincir marketlerde teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri gibi 70-80 meslek grubunun faaliyet alanına giren ürünlerin satıldığını, bunun da piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu marketlerin bahçe mobilyaları, kışın kış lastiği, antifriz ve cam suyu, eğitim sezonunda kırtasiye ürünleri ve kurbanlığa kadar her şeyi sattıklarına dikkati çekti.

"Marketlerin sattıkları ürüne sınırlama gelmeli"

Bu marketlerin su, deterjan, yağ gibi ürünlerde “fiyat birlikteliği” yaptığını iddia eden Limon, bunun da piyasada fiyatların artmasına sebep olduğunu vurguladı.

Limon, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek meblağlı ve garanti dahiline alınması gereken ürünlerin bile satışı var.

Bu ürünlerin bakımı, servisi olup olmadığı, yabancı menşeli olup olmadığı kontrol edilmiyor. Çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler satılıyor.

Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var.

Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Hem tüketicinin mağdur olmaması hem de piyasanın dengesinin korunması için Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli.”