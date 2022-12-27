Limon'dan ekmek zammı açıklaması

Limon açıklamasında; “Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Yönetmenliği çerçevesinde 8 Aralık 2022 tarihinde ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır hükmü dahilinde kanuni prosedür yerine getirilmiş ve birliğimizin 23 Aralık 2022 tarihli toplantısında 210 gram somun ekmek 5,00 TL onaylanarak yürürlüğü girmiştir.

23 Haziran 2022 tarihinde 210 gram somun ekmek 4.00 TL'den satılmaya başlanmış, geçen süre zarfında ekmek üretim maliyetlerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Komisyon kararına göre bu artışlardan bazıları,12 kg'lık maya 280 TL iken 350 TL'ye, İşyerlerinde kullanılan doğalgaza % 47,76,elektrik ücretlerine % 30,asgari ücrete % 30 ve diğer maliyet unsurlarına gelen zamlar göz önüne alındığı, 2023 yılından geçerli olacak asgari ücretin bile maliyetlere dâhil edilmediğini vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Özellikle sosyal medya ve diğer mecralardan fırın esnafımızın fırsatçı olarak nitelendirilmesi gerçekten bizleri üzmüştür. Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak tarafımızdan onaylanan tüm tarifeler ince elenip, sık dokunarak üzerinde uzun istişareler yapılarak onaylanmaktadır.

Şu iyi bilinmelidir ki; özellikle ilimiz merkezde dolaylı olarak aileleri ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayan bir meslek kolu olan fırıncı esnafımız, hiçbir sektörde olmayan fedakârlıklarla bir nevi kamu hizmetini yerine getirmektedir. Gece saatlerinde üretime başlayarak, sabah erken saatlerde ekmeği hazır hale getirmekte ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktadır.”