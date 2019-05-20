Lise müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'da bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurum müdürleri ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının akademik değerlendirmesini yapmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı yapıldı.

Toplantıda akademik başarı ile ilgili hususlar ele alındı. Ölçme ve değerlendirme merkezince hazırlanan istatistiki veriler paylaşıldı. Akademik başarıyı artırmaya yönelik hazırlanan başarı halkaları projesi kapsamında veriye dayalı bir değerlendirme, öğrenci izleme ve değerlendirmesi için öğrenci koçlarının amacına uygun çalışması, öğretmen yeterliliğinin artırılması, müfredatı ferde indirecek öğrenciyi geliştirme konularında önerilerde bulunuldu.

2019-2020 Öğretim yılı için şimdiden planlamaya başlanmasını isteyen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ilgili önerileri alarak toplantıyı bitirdi.