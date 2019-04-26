Lise öğrencisinden acil durum sistemi

Erzincan'da İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesinde eğitim gören 11'nci Sınıf Öğrencisi Ahmet Said Göksu, Acil durumlarda yardıma ulaşma sürecinin daha hızlı ve kolay çözebilmesini amaçlayan bir sistem geliştirdi.

İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesinde eğitim gören 11'nci Sınıf Öğrencisi Ahmet Said Göksu, küçükken izlediği filmden esinlenerek geliştirdiği sitem ile yardıma ihtiyacı olan kişilerin adresi veremediği durumlarda, hızlı ve kolay bir yoldan acil yardım ihtiyacı anında karşılanacak.

11. sınıf öğrencisi Göksu, geliştirdiği Projenin adının (Conserva, Latince), “güvende tutmak” anlamına geldiğini ifade ederek, Yardım ihtiyacı anında kullanılması üzere geliştirilen bir mobil uygulama ve ekiplerin yardım çağrılarını görüntülemesi için geliştirilen bir web uygulamasından oluşmaktadır. Acil yardım talebinde bulunan kişinin adresi veremediği durumlarda, yardımın ulaştırılması ciddi oranda zorlaştığından dolayı bir çalışma başlattığını söyleyerek, Geliştirdiği Mobil uygulama ile insanlara yardım ulaşamaması durumunu ortadan kaldırmak, bireylerin güvenlik ihtiyacının sağlanmasını daha kolay ve daha hızlı hale getirebileceğini söyledi.

MObil ve web uygulaması geliştirildi

Acil durumda bireylerin bir buton ile yardım çağrısı yapabileceği bir mobil uygulama ve yardım ekiplerinin gelen çağrıları görüntüleyebileceği bir web uygulaması geliştirildiğini söyleyen Ahmet Said Göksu, ‘‘Çağrı uygulamasının tasarımı, panik anında kullanılması üzere mümkün olduğunca basit tutuldu. Veri aktarımının internet üzerinden gerçekleştirilmesi düşünüldü. Bunun yanında, bağlantı bulunmayan anlarda kullanımı mümkün kılmak için kısa mesaj ile bağlantı fonksiyonu eklendi. Apartman, daire numarası gibi bilgilerin eklenebilmesi ile kesin konuma ulaşılabilmesi sağlandı. Uygulamanın açılmasına fırsat bulunmayan durumlarda ses tuşlarıyla ya da 112 aramasıyla otomatik olarak aktif olması sağlandığını belitti.

Önemli yardımların tümüne ulaşılıyor

Uygulamanın kullanılmasıyla birlikte yardıma ihtiyaç duyan bireylerin ilgili kuruluşlardan yardım isteyebilme sürelerinin kısaltılabileceğini gördüklerini ifade eden Göksu, “Yardım çağrısı yapan bireyin konumu; yardım ekipleri için geliştirilen uygulamada görüntülenir, en kısa sürede yardımın ulaşması sağlanır. Ambulans, itfaiye ve polis gibi önemli yardımların tümüne ulaşılıyor. Yani acil durum anında bireyin konum bilgilerini yardım ekiplerine ulaştırmasını ve yardım ekiplerinin gelen yardım çağrılarını detaylı şekilde görüntüleyebilmesini sağlayan bir sistem, böylelikle, adres bilgisinin alınamadığı durumlarda operatörlerden istenilen ve yeteri kadar hassas olmayan konum bilgileri sebebiyle yardımın ulaştırılamama durumu çözülmüştür” dedi.

Öte yandan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Öğrencisi Ahmet Said Göksu tarafından geliştirilen program bu yıl 50.'si gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında bölge birinciliğe layık görüldü.