Erzincan'da 3. Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması "Quiz Show" yapıldı.

Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen ve 14 lise arasında yapılan Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması ''Quiz Show''un ikincisi Müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.

Bu sene 14 okulun yarıştığı programda Erzincan Anadolu Lisesi, Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mili Egemenlik Anadolu Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi, Uğur Temel Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Refahiye Fen Lisesi, İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Üzümlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Binalı Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı. Yarışmanın ilk turu yapıldıktan sonra Erzincan Anadolu Lisesi, Mili Egemenlik Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi ve Refahiye Fen Lisesi ikinci tura kalmayı başardılar. İkinci turun sonunda Mili Egemenlik Anadolu Lisesi birinciliği göğüslerken; Refahiye Fen Lisesi yarışmanın ikincisi oldu. Üçüncülüğü ise Erzincan Anadolu Lisesi ve Erzincan Lisesi paylaştı.

Yarışmada öğrenci performansları göz doldurdu. Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yabancı dilde şarkıları büyük beğeni topladı.

Yarışmanın sonunda dereceye giren okullar ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün elinden aldılar. Yarışma, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.