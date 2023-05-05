İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Liselerarası basketbolda Erzincan Lisesi yarı finalde

Tarihi Erzincan Lisesi Tunceli’de oynanan Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçı da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Tarihi Erzincan Lisesi Tunceli'de oynanan Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçı da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.


Tarihi Erzincan Lisesi'nin basketbol takımı 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan okul sporları Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçını da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.


4 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda Erzincan Lisesi, Bingöl Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ni 70-53'lük, Muş Spor Lisesi'ni 73-46'lık, Tunceli Anadolu Lisesi'ni 79-61'lik ve Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'ni 84-65'lil skorla mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi yarı finale yükseldi.


Erzincan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Bektaş, “Gençler Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında geldiğimiz Tunceli'den yarı finallere yükselerek dönüyoruz. Geçen yılda yarı finallerdeydik. İnşallah bu yıl tek hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.