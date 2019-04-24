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Liseli gençler kan bağışında bulundu

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.


“Kan Ver Bir Hayat da Sen Kurtar” sloganıyla düzenlenen kan bağışı etkinliğine Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, okul ve kurum müdürleri, Akşemsettin Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katılarak kan bağışında bulundular.


Kan bağışı etkinliğinde bir açıklama yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; Kan bağışının önemi hakkında bilgi vererek, sosyal etkinlikler kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İdareci, Öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından tertiplenen etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Ve etkinliğe katkı sağlayan Kızılay ekibine, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Gün Kan bağışının hayat kurtaran bir hayır ve gönül işi olduğunu belirtti. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Kan Ver Bir Hayat da Sen Kurtar” hayat kurtardığı gibi aynı zamanda kan veren kişinin de sağlığı açısından faydalıdır” dedi.

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