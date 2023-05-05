Liseli öğrenciler mesire alanında ki çöplere duyarsız kalmadı

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Raylı Sistemler Teknolojisi alanı ve Meslekleri Tanıtma Kulübü öğrencileri ile sosyal sorumluluk projesi yapıldı. Proje dâhilinde öğrenciler öğretmenleri refakatinde Bayırbağ mesire alanının çevre temizliği yaptı. Saat 8.30'da başlayan çevre temizliği 16.00'a kadar devam etti. Günün sonunda bir kamyon çöp toplanarak mesire alanı dışına taşındı. Projenin yapılma gayesinin mesire alanını kullanan vatandaşlara daha steril ve temiz bir alan hazırlamak, ayrıca öğrencilere de çevre bilinci ve sorumluluk sahibi olma olduğu açıklanırken öğrenciler vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. Lisesi gençler temizliğin sonunda hep bir ağızdan, "Biz sizin için temizledik, siz kendiniz için temiz tutun" dediler.