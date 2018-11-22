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'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait kapatılan Samanyolu televizyonunda ’Maceracı’ isimli gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı sonrası Murat Yeni, dün İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Dün gece Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Murat Yeni, ifadesi için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Murat Yeni'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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