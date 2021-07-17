Mahalleler temizleniyor

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde ve kentin belirlenen mahallelerinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamlı olarak yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kazım Karabekir Mahallesinde çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, kaldırımlarda ki otların temizlenmesi gibi çalışmalarını tamamladılar.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını periyodik olarak ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yapmış oldukları çalışmaların yanı sıra haftanın belirli günlerinde bazı mahallelerimizde yaşanan yoğunluktan dolayı daha kapsamlı çalışmalar yapmaktayız. Erzincan'ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşehrilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.