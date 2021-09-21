Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi tarafından tüm mahallelerde başlatılan çevre temizlik çalışmaları hızını kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, atık toplama işlerine ilâve olarak, şehrin dört yanında çok sayıda ekiple temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. Şehir merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Mahallelerde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşların sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekipler süpürme, yıkama ve mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Genel temizlik çalışmaları kapsamında son olarak Yavuz Selim Mahallesinde çalışmalar devam ediyor.