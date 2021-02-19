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Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas eşi Elif Makas ile birlikte “ErzinCAN Kadın Girişimi” adı altında yapılacak olan çalışmalarda merkez olarak kullanılacak binada incelemelerde bulundu.


Erzincan'daki ev hanımlarının, el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebilme fırsatı bulacağı merkezi gezen Makas çifti, binada yürütülen bakım, onarım, temizlik ve inşa çalışmalarını yerinde görerek, planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.


Evlerinde el işi ürünleri yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kurulan ErzinCAN Kadın Girişiminin hayırlı olmasını temenni eden Vali Mehmet Makas, girişim kapsamında eğitimlere katılan ev hanımlarının istedikleri alanlarda uzmanlaşma şansı da yakalayacaklarını kaydetti.


Yapılan incelemede Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas'a, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak eşlik etti.

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