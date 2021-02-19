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Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fethi Özdemir’in ailesini ziyaret ettiler.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fethi Özdemir'in ailesini ziyaret ettiler.


Şehit Astsubay Uğur Fethi Özdemir'in eşi ile görüşen Makas çifti, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.


Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ve beraberindeki; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Remzi Sarıgöl tüm şehitler için dua ettiler.

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