Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı

Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak kaliteli üretimler yapan marangozhane personelleri; banklar, piknik masaları, kamelya, kedi ve köpek evleri, kompozit çöp kovası, pergole, otobüs durağı, mobilya imalatı, belediye taş kesim tesislerinde kullanılan palet ve dekorasyon ahşap ürünlerine kadar birçok ürünün imalatını yaparak şehre kazandırıyor.

Marangozhane atölyesi ekipleri şehir genelindeki parklar, otobüs durakları ve vatandaşların yürüyüş yollarındaki bank ve pergole gibi ürünlerin bakım ve onarımını yaparak kullanılamaz halde olanların yerinede yenilerinin kurulumunu yapıyor.

Bakım onarım ve kurulum çalışmalarının yapıldığı esnada atölyede imalat çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor. Şehir genelindeki tüm parklarda tadilat ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.