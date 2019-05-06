Mayıs ayı ilçe müftüleri toplantısı tele-konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Ramazan ayı gündemiyle ve tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak Erzincan'ın ilçe müftüleriyle tele - konferans yöntemiyle görüntülü olarak mayıs ayı mutat toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Ramazan ayı boyunca yürütülmesi gereken cami hizmetleri, Kur'an kursları hizmetleri ve idari hizmetlerin yanı sıra, 30 Nisan ile 02 Mayıs tarihleri arasında Ordu ili Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ve toplantı Sonuç Bildirgesi üzerine görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.