Meclis Başkanı Yıldız'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim'in, kurtuluş mücadelesi vermiş bir ulusun küllerinden doğmasının ve aynı zamanda bir milleti üzüntü ve sevinçte bir olma, geleceğe birlikte bakma, aynı gemide olduğunu hissetme ve ülkenin refahı, mutluluğu için el ele çalışma ideali etrafında kenetlemenin tarihi olduğunu belirten Başkan Yıldız; “ Dünyadaki bütün mazlum milletlere emsal teşkil eden bir Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Yüce Türk milleti, Büyük Zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve böylece Yüce Türk Milletine egemenliği teslim etmiştir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyonlu dış politikasıyla bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı sürdüren aziz ve kahraman Türk milleti, bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurduramayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçbir gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

Ülkemiz üzerinde kurgulanan bölücü senaryolar geçtiğimiz günlerde yine devreye sokulmak istenmiştir. Bu alçak senaryolar karşısında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekâtı" başlatılmıştır ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Böylece bir kez daha Türk Milletinin asla bölücülere ve uzantılarına izin vermeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.