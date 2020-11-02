Mecliste 2021 bütçesi yoğunluğu

Mali yılı bütçe tasarısının görüşmeleri öncesi bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, İzmir'de hafta sonunda meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Yıldız; “Geçtiğimiz gün İzmir'de meydana gelen deprem felaketi yaşadı ülkemiz, deprem de hayatlarını kaybedenlere Cenabı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak bu felaketin üzerinden hep birlikte, tek yürek olarak üstesinden geleceğiz.” dedi.

Meclis Başkanı Bekir Yıldız, açıklamasında toplantı gündemi ile ilgili de konuşarak, bu ay 2021 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmeye başlandığının altını çizerek, “ Tüm meclis üyelerimizin katılımı ile bütçemizin ve yatırım programımızın kurumumuza, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 20 gün süren görüşmeler yoğun bir şekilde geçecek.” diye konuştu.