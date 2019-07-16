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Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatı devam ediyor

Erzincan’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatı devam ediyor.

Erzincan'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatı devam ediyor.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yapımı devam eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.


Yapımına 10.08.2018 Tarihinde başlayan ve 18 derslikli olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu inşaatının 25.08.2019 tarihinde bitirilmesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açması planlanıyor. İnşaatın şu anki durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, yapılan bu okulun memlekete ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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