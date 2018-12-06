Mehter takımından "Plevne Marşı" klibi

Erzincan Belediyesi Mehter takımı "Plevne Marşı"na klip çekti.

Türkiye'nin en iyi 5 Mehter Takımı ekibi içinde yer alan, neredeyse tamamı Erzincan Belediyesi personellerinden oluşan 33 kişilik Erzincan Belediyesi Mehter Ekibi ecdadımızın şanlı tarihini günümüze aktarıyor. Yaptığı programlarla ülkemizin aranan mehter takımlarından biri haline gelen Erzincan Belediyesi Mehter Takımı, sadece Erzincan'da değil diğer illerde de talepler doğrultusunda gösterilerine devam ediyor. Mehter marşları, Sanat müziği, Kahramanlık türküleri, Destanlar ve Tasavvufi eserler icra eden Erzincan Belediyesi Mehter Ekibi Ocak ayında yapılacak olan halk konseri için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehterin Kültürümüzdeki yerinin bilincinde bir yaklaşımla bu değerimizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istiyoruz diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy göreve geldiği ilk günlerde verdiği talimatlarla mehter takımını güçlendirerek 2014 yılında 18 kişilik bir ekipten oluşan Mehter takımını 33 kişilik bir ekip haline getirdi.

Profesyonel Anlamda Kendini Yenileyen Bir Mehter Takımı

Erzincan Belediyesi Mehter takımı 2014 yılı sonlarında müzik akademisyenleri tarafından müzik ve şan dersleri aldı. Erzincan Belediyesi Mehter Takımı halkın büyük beğenisini kazanan, manevi ve milli duyguları en üst seviyede tutmayı başaran, özellikle profesyonel anlamda Tarihi Türk Musikimizin yaşatılması ve halkımıza tanıtılması konusunda önemli bir görevi yerine getiriyor.

Mehter Takımının Klibine Büyük İlgi

Erzincan Belediyesi Mehter Ekibiyle yaptığı son klip büyük bir beğeni topladı. Erzincan'ın tanıtımında etkin rol alan klipte Erzincan doğası ve tarihi yapıları görüntü ziyafeti yaşatıyor.

Mehter Ekibinin yaptığı klip sosyal medya'da hızla yayılarak izlenme rekorları kırıyor. Erzincan'ın merkez ve ilçelerinde bulunan önemli tarihi, kültürel ve turistlik mekanlarda çekilen klip, vatandaşların beğenisine sunuldu. ‘Plevne Marşı'nın seslendirildiği klip kısa sürede binlerce kez tıklandı. Klip Erzincan'ın önemli tarihi, kültürel ve turistlik noktalarında çekilmesi şehrin tanıtımına da katkı sağlarken hazırlanan klip vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.