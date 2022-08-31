Mehterandan Zafer Bayramı konseri

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında konser verildi.

Mehter takımının ve modern orkestranın verdiği ortak konserde; mehter marşları, kahramanlık türküleri ve halk müziği eserleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar da ay yıldızlı bayraklarla marş ve türkülere eşlik ettiler.

Konserin sonunda konuşan Vali Mehmet Makas, bu organizasyondan dolayı Erzincan Belediyesi'ne ve mehteran ekibine teşekkür ederek; “30 Ağustos gibi bir çok zafere imza atmış bir milletin mensubu olarak bu zaferleri kutlamak bizim şiarımız ve vazgeçilmezimizdir. Milletimizin istiklalinin sembolü olan bu zafer, aynı zamanda bu toprakları yurt bilenler için bir ilham kaynağı olmuştur. Şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Hep beraber ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağız. Bu duygular içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ve gururunu bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.