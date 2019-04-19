Melikşah İlkokulunda“Öğren, Öğret, Oyna, Eğlen” etkinlikleri açılışı yapıldı

Erzincan Melikşah İlkokulunda "Veli Günü" etkinliklerinin açılışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Melikşah İlkokulunda e Twinning Projesi kapsamında uygulanmakta olan “Öğren, Öğret, Oyna, Eğlen” ve “Veli Günü” etkinliklerinin açılışını yaptı.

Melikşah İlkokulunda başlatılan “Öğren, Öğret, Oyna, Eğlen” projesi ile öğrencilere, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve öğrenci velilerine Zeka Oyunları tanıtılıyor. Tanıtım sonunda da zeka oyunları oynanıyor.

“Veli Günü” etkinliklerinde ise öğrenci velileri ile ilgili bilgi paylaşımları yapılıyor. Yapılacak etkinlikler paylaşılıyor. Velilerin okula daha aktif katılımları ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmaları amaçlanıyor.

Etkinliğe katılan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün 2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” vurgusu yaparak oyunların çocuklara kattığı değerleri ifade etti. Gün Millî Eğitim Bakanının konuşmalarında vurguladığı çocukları şimdiye uyandırmak gerektiği, bugünü yaşamadan yarını yaşatamayacağımızı, aileleri çocukları oyunlara yönlendirmedeki isteksizliklerinden, kendi çocukları ile oyun oynamama bahanelerinden dolayı bugünü çocuklara yaşatamadığımız zaman çocuklarımızda ruhen, bedenen çeşitli hastalıkların başlayacağından, bilgisayar, tablet veya televizyon bağımlığına yakalanmalarından bahsetti.

Etkinlik kapsamında öğrenci velilerine “Mangala” ve “Hedef 5” oyunları tanıtılarak kahoot etkinliği yapılarak etkinlik sonlandırıldı.