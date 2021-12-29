“Mesleki Eğitim Merkezi Programı” tüm meslek liselerinde

Erzincan'da bulunan tüm meslek liselerinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı açıldı.

Mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için açılan Mesleki Eğitim Merkezlerinde ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlıyor.

Açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programında haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmede beceri eğitimi verilerek Mesleki Lisesi Diploması ile birlikte çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi ile vatandaşlara iş kurma imkânı sunuluyor.

Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu herkesin kayıt yaptırabildiği programda iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılmakla birlikte 9, 10, ve 11. sınıflarda asgari ücretin en az yüzde 30'u maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az yüzde 50'si maaş veriliyor.

33 alan 181 dalda mesleki eğitim fırsatı ile önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında geçmiş çalışmışlıkların değerlendirilmesi sonucunda kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkı tanınıyor.

Ustalık belgesi sahiplerine, ön lisans ve lisans mezunlarına yüz yüze veya çevrimiçi eğitimle usta öğreticilik belgesi alma fırsatı veriirken ustalık ve kalfalık belgesi sahiplerine 1 yıllık eğitim ile Meslek Lisesi diploması alma fırsatı sunulmakta.