Mesleki eğitimde işbirliği

Dr. Osman Demirdöğen ile Okul Müdürü Adem Güneş arasında imzalandı.

1036 m üretim alanına sahip olan sera, bu alandaki en son teknolojiyle donatılacak. Tesis edilecek serada tek seferde yaklaşık 300.000 sebze ve/veya süs bitkisi fidesi üretimi gerçekleştirilecek. Sezon boyunca farklı periyotlarla toplamda yaklaşık 1.000.000 fide üretimi gerçekleştirilebilecek. Üretim sonrasında satışa sunulacak fidelerden elde edilen gelirle okul alt yapısı güçlendirilecek. Ayrıca bu alanda eğitim görecek öğrencilere gelirden pay verilerek aile ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Bu tesiste ayrıca çiftçilere de eğitimler verilerek onların mesleki bilgi ve becerileri artırılması hedeflenmekte.