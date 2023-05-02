Mesleki yarışmalar il finalleri gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen, öğrencilerin ilgi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamayı amaçlayan "Mesleki Yarışmalar" Erzincan İl Finalleri gerçekleştirildi.

Camii Kebir'de Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmaları, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda ise kız öğrenciler arasında Genç Nida Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmaları düzenlendi.

Erzincan Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir'in gençlere ve velilere hitap ettiği açılış konuşmasından sonra yarışma başladı. Din Öğretimi Şube Müdürü Fikret Ayaz tarafından yapılan bilgilendirmede, ortaokullar düzeyinde 31, liseler düzeyinde 24 öğrencinin katıldığı yarışmada il birincilerinin Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Birinciliği Yarışmasının Ardahan ilinde, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Muş ilinde, Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Gümüşhane ilinde, Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge Birinciliği Yarışmasının Bayburt ilinde Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirileceği yarışmalara ilimizi temsilen katılacakları belirtildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Buna göre yarışma sonuçları şöyle gerçekleşti.

İmam Hatip Liseler Arası Mesleki Yarışma Dereceleri:

1- Genç Nidâ (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ) 1. Erzincan AİHL: Elif Nur Yavuz 2. TOBB Binali Yıldırım Kız İHL: Melike Rana Kaya 3. Kemah Sultan Melik ÇPAL: Ülkü Ebrar Öncü

2- Genç Sadâ (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ) 1. Erzincan AİH: Ahmet Yasin Kocatürk 2. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Yusuf Delioğlu 3. Üzümlü Şehit Adem Akpınar İHL: Abdülkerim Karatepe

3- Genç Hatipler (Hutbe Okuma Yarışması ) 1. Erzincan AİHL: Muhameed Eren Yavuz 2. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Caner Kocaağa 3. Tercan Şehit Recep Gündüz AİHL: Abdulkadir Yılmaz

4- Genç Muhâfizlar (Hafızlık Yarışması) Kızlar: 1. TOBB Binali Yıldırım Kız İHL: Buse Özbek 2. Erzincan And. İHL: Ravza Nisa Bataloğlu Genç Muhâfizlar (Hafızlık Yarışması) Erkekler: 1. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Muharrem Akdağ 2. Erzincan AİHL: Abdulhamit Akar

5- Genç Bilâller (Ezan Okuma Yarışması ) 1. 15 Temmuz Şehitleri AİHL: Ahmet Taha Doğan 2. Refahiye And. İHL: Huzeyfe Tosun 3. Erzincan AİHL: Abdulhamit Zirek

İmam Hatip Ortaokullar Arası Mesleki Yarışma Dereceleri:

1- Genç Nidâ (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları) 1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Berra Nur Karadağ 2. Şemsettin Uçar İmam Hatip Ortaokulu: Nuran Soysal 3. D.Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu: Zeynep İrem Deniz

2- Genç Sadâ (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ) 1. D.Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu: Miraç Turgut 2.Çukurkuyu Fatih İHO: Bilal Çelik 3. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Oğuzhan Savaş

3- Genç Muhâfizlar (Hafızlık Yarışması ) Kızlar: 1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Şura Eda Gülmez 2. D.Terzibaba İmam Hatip Ortaokul: Esmanur Çolak Genç, Muhâfizlar (Hafızlık Yarışması) Erkekler: 1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Ahmet Ali Coşğun 2. D.Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu: Emir Bahattin Acar

4- Genç Bilâller (Ezan Okuma Yarışması ) 1. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu: Miraç Taha Koçak 2. Çayırlı İHO: Ensar Gürbüz Yılmaz 3. D.Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu: Halil İbrahim Çimen.