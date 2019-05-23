Meslekte 25 yılını tamamlayan personele tebrik belgeleri verildi

Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meslekte 25 yılını tamamlayan personele, düzenlenen törenle tebrik belgeleri verildi.

Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 25 yılını tamamlayan personellere tebrik belgesi verilmesi için iftar programı ve tören düzenlendi. Düzenlenen iftar programı ve törene Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ümit Şahin, Adalet Komisyonu Üyesi Şule Yılmaz Kurt, Cumhuriyet Savcıları, Hâkimler ile Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, tebrik belgelerinin personel arasındaki motivasyon ve verimliliği artıracağını, şimdiye kadar sorumluluk bilinci, çalışkanlık ve fedakarlıkla görev yapan personele yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacağı hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini bildirdi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ümit Şahin ise 25 yıl boyunca yapmış oldukları fedakâr ve özverili hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, personele bundan sonraki mesleki hayatında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ümit Şahin, Adalet Komisyonu Üyesi Şule Yılmaz Kurt, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları tarafından meslekte 25 yılını dolduran personele tebrik belgelerini verdiler.

Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 25 yılını tamamlayan personeller de düzenlenen iftar programı ve törenden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.