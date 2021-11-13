"Meşveret Erzincan” toplantısının ilki Otlukbeli ilçesinde yapıldı

Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan ve tüm ilçelerde düzenlenecek olan "Meşveret Erzincan" toplantılarının ilki Otlukbeli ilçesinde yapıldı.

Erzincan'da muhtarlar ve vatandaşların dile getirecekleri sorunların ve taleplerin orada bulunan ilgili kurum müdürleri ve yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması yönünde gerekli bilgilendirmelerin ve girişimlerin yapılacağı yeni bir proje hayata geçirildi.

"Meşveret Erzincan" ismiyle başlayan bu yeni projenin ilk toplantısı Otlukbeli ilçesinde “Meşveret Otlukbeli” adıyla yapıldı.

Otlukbeli Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Milletvekili Süleyman Karaman, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, yatırımcı kurumların il müdürleri, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, il genel meclisinin Otlukbeli ilçesi üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı kapsamında Vali Mehmet Makas'ın açılış konuşması sonrasında Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yaptı.

Yapılan sunumların ardından Milletvekili Süleyman Karaman il ve ilçelere yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Dile getirilen sorunlar ve talepler ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantı sonunda Vali Mehmet Makas, il ve ilçelerde yapılan yatırımlar, sunulan hizmetler ve toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Meşveret Erzincan Toplantılarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.