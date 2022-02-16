Meteoroloji'de fotoğraf fırtınası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü için fotoğraf yarışması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, ‘Erken uyarı ve erken eylem, Afet riskinin azaltılması için hidrometeoroloji ve iklim bilgileri' teması üzerine düzenlenen fotoğraf yarışmasında konunun benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Yarışmada derece alan fotoğrafın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün katılacağı sergi ve fuarlarda yer alacağı bildirildi. Yarışmada ilk 3'e giren eserlerin para ile ödüllendirileceği belirtilen açıklamada, son başvuru tarihinin 4 Mart olduğu hatırlatıldı. Kazanan fotoğrafların sahiplerine ödülleri 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'ndeki etkinlikler kapsamında verilecek.

Yarışma şartnamesi ve diğer detaylara www.mgm.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.