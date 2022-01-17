Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Bölge Müdürlüğü çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgârın kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan ve Bayburt'ta 16, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 1, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Bayburt ve Ağrı'da 6, Kars'ta ve Erzurum'da 7 ve Ardahan'da 11 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlığı ise Palandöken'de 125, Ergan'da 53, Kop'ta 50 santimetre olarak kaydedildi.

‘Çığ uyarısı'

Öte yandan yetkililer, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca, Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, “Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.