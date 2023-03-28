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Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu’nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın bölgenin kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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