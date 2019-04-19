Meteorolojiden Erzincan ve Iğdır için kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer illerimizde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.” denildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum'un Karayazı ve Ardahan'ın Damal ile Göle ilçelerinde eksi 4, Erzincan'ın Refahiye ve Otlukbeli ilçelerinde eksi 3, Kars'ın Arpaçay ilçesinde eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları kar erimelerine de dikkat çekerek, “Bölgemiz genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” dedi.