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Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12.

Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.


Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli (40-60 Km/saat), Erzurum'un güneyi, Erzincan ve Ağrı'da yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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