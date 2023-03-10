Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından hafta sonu Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgârın cumartesi (11.03.2023) günü bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) güney yönlerden (Lodos) kuvvetli eseceği ve aksam saatlerinden itibaren bölgemizde toz taşınımının olacağı, Pazar (12.03.2023) günü ise; rüzgârın fırtına, yer yer kısa sureli kuvvetli fırtına seklinde eseceği, bölgemizin pazartesi (13.03.2023) gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve yüksek kar ordusu bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunacağı bildirilmiştir”denildi.