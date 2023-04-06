Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, “Doğu Anadolu'da beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

07 Mart 2023 Cuma günü Doğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.