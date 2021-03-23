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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan) 23.03.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren 24.03.2021 Çarşamba günü gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Erzurum'un güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve/veya şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.


Ayrıca, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor. Çarşamba günü etkisini kaybedecek” denildi.

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