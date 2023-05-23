Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; rüzgarın bugün (salı) günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Ayrıca, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililer, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

“Şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunma”

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli rüzgâr ve fırtınaya karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Fırtınadan önce

"Hazırlıklı olun"

Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edin. Meteoroloji'den telefonla bilgi alın. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest eşyaları ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına sırasında

"Güvende olun"

Mümkün olduğunca içerde kalın. Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Fırtınadan sonra

"Tedbiri elden bırakmayın"

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.