Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda ki 3 ilde sağanak yağışı bekleniyor.

Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70) km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.