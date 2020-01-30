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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:


“Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ illerinin güney kesimlerinde yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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